May 5, 2025 7:29 AMClock
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وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 26 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية خلال الليل

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