Apr 11, 2025 7:40 AMClock
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وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 30 طائرة دون طيار أوكرانية خلال الليل

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