Apr 19, 2025 7:36 AMClock
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وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود

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