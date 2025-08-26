12:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخًا من طراز "نبتون" و6 قنابل جوية موجهة و191 طائرة مسيّرة عن بُعد في آخر 24 ساعة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o