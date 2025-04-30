Apr 30, 2025 1:39 PMClock
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وزارة الدفاع التركية: لا يمكننا القبول بتفتيت وحدة الأراضي السورية وتفكيك بنيتها الوحدوية تحت أي ذريعة

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