Apr 10, 2025 12:29 PMClock
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وزارة الدفاع التركية تعلن عقد أول اجتماع فني بين تركيا وإسرائيل في أذربيجان أمس الأربعاء بخصوص إنشاء آلية "لمنع حصول حوادث غير مرغوب بها في سوريا" بين الطرفين

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