Jul 7, 2025 11:18 AMClock
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وزارة الدفاع التركية تعلن ارتفاع عدد القتلى في حادث استنشاق غاز الميثان خلال مهمة شمالي العراق إلى 12 جنديا

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