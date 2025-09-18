12:47 PMClock
وزارة الدفاع التركية: انسحاب قواتنا من سوريا مسألة لا يمكن إعادة النظر فيها إلا بعد ضمان أمن حدودنا بشكل كامل والقضاء التام على التهديد الإرهابي

