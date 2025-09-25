Sep 25, 2025 12:08 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الدفاع التركية: أنشطتنا في البحر المتوسط مع مصر وليبيا لا تستهدف دولة ثالثة ونسعى جاهدين لتطوير العلاقات ونريد أن يكون البحر الأبيض المتوسط بحرًا للسلام

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o