Jun 20, 2025 1:38 PMClock
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وزارة الدفاع الإيرانية: زودنا القوات المسلحة بما تحتاجه للقتال لعدة سنوات وما زلنا نواصل دعمنا لها

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