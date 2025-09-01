Sep 1, 2025 5:20 PMClock
أبرز الأحداث
وزارة الدفاع الأوكرانية: الطيران الروسي أسقط 4390 صاروخا باليستيا على مواقع قوات الدفاع والتجمعات السكنية في البلاد خلال شهر أغسطس الماضي

