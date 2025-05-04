May 4, 2025 3:34 PMClock
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وزارة الداخلية: ١٢ شكوى حول رشاوى انتخابية في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان وردت إلى غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية

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