May 4, 2025 4:55 PMClock
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وزارة الداخلية والبلديات: نسبة الاقتراع وصلت إلى 38.12 % في محافظة جبل لبنان وعدد المقترعين بلغ 317981

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