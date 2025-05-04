May 4, 2025 9:27 AMClock
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وزارة الداخلية: نسبة الاقتراع حتى الآن في كسروان 7.14% وفي عاليه 4.64% في جبيل 7.35 % وفي بعبدا 3.43% وفي المتن الشمالي 3.9% والشوف الشمالي 4.1%

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