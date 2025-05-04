May 4, 2025 4:18 PMClock
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وزارة الداخلية: نسبة الاقتراع الاجمالي في محافظة جبل لبنان، حتى السَّاعَة، بلغت 34.57 % - عدد المقترعين 288363 كسروان 48.47٪ عاليه 32.98٪؜ جبيل 45.45٪؜ بعبدا 29.28٪؜ المتن الشمالي 29.66٪ الشوف 34.17٪

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