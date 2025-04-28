Apr 28, 2025 8:33 AMClock
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وزارة الداخلية اليمنية: استهداف العدو الأميركي لمركز إيواء المهاجرين يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الإنسانية الدولية

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