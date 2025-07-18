Jul 18, 2025 9:27 AMClock
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وزارة الداخلية: القوات السورية تستعد لإعادة الانتشار في السويداء لقمع القتال بين الدروز والبدو

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