Jul 15, 2025 12:16 PMClock
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وزارة الداخلية السورية: نحذر من أي تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة أو الخاصة تحت أي ذريعة في السويداء

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