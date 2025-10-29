Oct 29, 2025 7:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الداخلية السورية: معاون وزير الداخلية السورية يلتقي وزير الداخلية اللبناني حيث بحث الطرفان تعزيز التعاون الأمني وتطوير العلاقات بمختلف المجالات بين البلدين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o