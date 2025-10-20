Oct 20, 2025 10:30 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الداخلية السورية تعلن ضبط نحو 12 مليون حبة "كبتاغون" في ريف دمشق كانت معدة للتهريب خارج البلاد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o