Jul 30, 2025 7:23 PMClock
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وزارة الداخلية السورية: العثور على مستودع أسلحة قرب مزرعة تخص ضابطًا بالنظام السابق في منطقة القصير بريف حمص قرب حدود لبنان

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