Apr 18, 2025 7:46 PMClock
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وزارة الداخلية السودانية تعلن استئناف عمل قوات الشرطة من داخل مقراتها بولاية الخرطوم

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