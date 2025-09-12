Sep 12, 2025 9:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات على جبريل إبراهيم وزير المالية في حكومة البرهان بالسودان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o