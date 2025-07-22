Jul 22, 2025 5:37 PMClock
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وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على شبكة تهريب نفط والتهرب من العقوبات مرتبطة بالحوثيين وتستهدف كيانات وأفرادًا في اليمن والإمارات

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