Apr 27, 2025 8:17 PMClock
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وزارة الخارجية المصرية: نعرب عن خالص التعازي لإيران في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي

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