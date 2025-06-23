Jun 23, 2025 8:10 AMClock
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وزارة الخارجية الماليزية تدعو جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد للوضع في الشرق الأوسط بعد هجوم أميركي على منشآت نووية رئيسية في إيران

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