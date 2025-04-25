Apr 25, 2025 3:39 PMClock
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وزارة الخارجية الفرنسية: نظمنا مغادرة 115 شخصا من غزة هذا الأسبوع ووصلوا إلى البلاد

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