Jun 30, 2025 9:53 AMClock
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وزارة الخارجية الفرنسية: نؤكد ضرورة أن تضمن إيران سلامة موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فرنسا

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