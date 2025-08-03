Aug 3, 2025 1:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الخارجية السعودية: نندد بالممارسات الاستفزازية المتكررة من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o