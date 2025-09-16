8:15 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الخارجية الايرانية: قدمنا مع روسيا والصين ودول أخرى مشروع قرار للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحظر الهجوم على المنشآت الخاضعة لرقابة الوكالة ويؤكد حق الاستفادة من الطاقة النووية سلمياً

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o