May 3, 2025 3:35 PMClock
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وزارة الخارجية الإيرانية: ندين الغارات الإسرائيلية على مناطق في سوريا وتدمير منشآت مدنية وقدرات عسكرية

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