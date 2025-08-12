10:35 AMClock
وزارة الخارجية الإماراتية توجهت بالتعازي الى لبنان وعائلات العسكريين الذين استشهدوا في انفجار وادي زبقين في أثناء أداء مهامهم متمنية الشّفاء العاجل للمصابين

