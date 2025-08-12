1:34 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الخارجية الأردنية: الاجتماع الثلاثي الأردني السوري الأميركي يبحث سبل دعم عملية إعادة بناء سوريا بما يضمن أمنها واستقرارها وسيادتها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o