Apr 5, 2025 2:37 PMClock
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وزارة التربية والتعليم الفلسطينية: أكثر من 17 ألف طفل قتلوا في غزة منذ ٧ اكتوبر ٢٠٢٣

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