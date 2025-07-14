Jul 14, 2025 8:59 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة التربية السورية: تأجيل امتحان التربية الدينية في محافظة السويداء فقط إلى موعد يحدد لاحقًا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o