Jun 30, 2025 9:11 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة التخطيط المصرية: انخفاض حركة الملاحة في قناة السويس 23.1% في السنة المالية 2024-2025

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o