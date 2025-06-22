Jun 22, 2025 3:52 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة البيئة وتغير المناخ القطرية تؤكد أن محطات الرصد لم تسجل أي ارتفاعات في مستويات الإشعاع بالدولة بعد الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o