Jul 1, 2025 10:58 PMClock
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وزارة البترول المصرية: تلقينا بلاغا من شركة أوسوكو لإنتاج النفط والغاز عن انقلاب سفينة في خليج السويس

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