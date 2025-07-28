Jul 28, 2025 12:50 PMClock
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وزارة الاستخبارات الإيرانية: تمكنا من تحديد واعتقال المئات من الجواسيس والإرهابيين وأحبطنا عشرات المؤامرات والفتن

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