Jul 22, 2025 6:25 PMClock
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وزارة الاستثمار السعودية: زيارة عمل إلى سوريا بمشاركة وفد كبير لتسهيل خطوات استكشاف فرص الاستثمار في سوريا

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