Jul 16, 2025 6:08 PMClock
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وزارة الإعلام السورية: ندين الاعتداءات الإسرائيلية ومن حق الدولة أن تبسط سيطرتها على كامل أراضيها

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