Apr 17, 2025 12:11 PMClock
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وزارة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية: اقتحام 1651مستوطناً ومتطرفاً المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية

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