Apr 17, 2025 5:54 AMClock
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وزارة الأمن الداخلي الأميركية: إلغاء تمويل جامعة هارفارد بـ2.7 مليون دولار بعد تجميد ترامب لـ2.2 مليار دولار

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