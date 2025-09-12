المركزية - نظمت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في لبنان، ورشة نقابية خامسة، من سلسلة الورش، التي أطلقتها للتوعية حول مشروع التثبيت كانطلاقة للحملة لإقراره بالتعاون مع جمعية المساعدات الشعبية النرويجية، في بيروت.

إفتتحت الورشة، بكلمة ترحيبية لمسؤولة العلاقات العامة في الرابطة جوسلين حرب ولأمينة سر فرع بيروت رولا شريتح.وشارك فيها أساتذة بيروت وممثلون عن المحافظات وأعضاء من الهيئة الإدارية، في حضور رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين التي قامت بتسيير الورشة والتدريب والمحامي الدكتور هيثم عزو الذي عرض في الجلسة الحقوقية مضمون قانوني التفرغ والتثبيت مع فتح نقاش حول بنودهما الى ان توصل الحضور الى الصيغة النهائية التي يرغبون باعتمادها (من حيث شروط التفرغ او التثبيت).

اما الجلستان التقييمية والتنظيمية مع رئيسة الرابطة، وفق بيان "الرابطة"، فقد تضمنتا تقييما للمرحلة السابقة ووضع خطة مستقبلية تتضمن الأهداف والأولويات وآليات التحرك.

وامتازت الورشة التفاعلية بالايجابية والحماس، وختمت بوضع النقاط الأساسية لخطة العمل المستقبلية، بعد مقاربة مخرجاتها مع مخرجات الورش السابقة.

وستحمل "الرابطة" مقاربة ورشة اليوم الى الورش التالية في باقي المحافظات لنضع المقاربة الافضل لمشروع قانون تثبيت المتعاقدين بكل مسمياتهم.



وأوضحت شاهين "انطلقنا من الجنوب الى الشمال وعكار والبقاع وبيروت باتجاه كل لبنان لتوحيد صفوف المتعاقدين، تحت راية العمل النقابي الحر المستقل لتحصيل حقوق الاساتذة المتعاقدين وتعزيز مكانة التعليم الرسمي في لبنان".