المركزية - نظمت نقابة مصممي الغرافيك في لبنان ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي في التصميم الغرافيكي، في صالة المحاضرات في بلدية سن الفيل، تقدم الحضور المشارك مقرر لجنة التربية النيابة النائب القس ادغار طرابلسي وزوجته ندى، نقيب التكنولوجيا والمعلوماتية جورج خويري النقيب باتريك ناكوزي اعضاء مجلس النقابة وعدد كبير من الاعضاء ومن طلاب الجامعات،

ادار الورشة الاستاذ المحاضر طارق الباشا الذي تحدث عن اهمية الذكاء الاصطناعي في عالمنا الحاضر لا سيما في مجال التصميم الغرافيكي، مشدداً على ان الذكاء الاصطناعي لا يحل بأي شكل من الاشكال بدلاً من الموهبة الطبيعية، انما هو مكمل ومساعد لها، كما كانت كلمات للنائب طرابلسي، والنقيب ناكوزي، في الختام وزعت الزميلة رحاب ذبيان الشهادات على المشاركين.