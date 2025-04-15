المركزية - استقبل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في دارته، وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل في الحكومة السورية هند عبود قبوات، ترافقها عضو لجنة الحوار الوطني في الجمهورية العربية السورية هدى الأتاسي.

تناول اللقاء، بحسب بيان للخازن، "الزيارة الرسمية التي تقوم بها قبوات والأتاسي إلى بيروت للمشاركة في المنتدى العربي للتنمية المُستدامة، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية".

وتم خلال اللقاء التطرق إلى "مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس نبيه بري الجامعة والتوفيقية، فضلًا عن الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوفد المرافق إلى دمشق، حيث التقوا برئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيّما في ما يتعلق بالتعاون وأفق التنسيق الثنائي بين البلدين".

وأكّدت قبوات "أهمّية الحوار والانفتاح، وضرورة العمل المشترك لما فيه خير الشعبين الشقيقين اللبناني والسوري، وتعزيز مُقوّمات السلام والاستقرار في المنطقة".