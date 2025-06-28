استنكر الوزير السابق وديع الخازن في بيان "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية، والتي تتجلى بشكل يومي عبر الخروقات الجوية، في انتهاك واضح للقرار الدولي 1701 ولسيادة لبنان، وما نشهده من تصعيد إسرائيلي واستباحة للأجواء اللبنانية لا يمكن السكوت عنه، ويُهدّد بشكل مباشر الاستقرار في الجنوب ويشكّل تحديًا فاضحًا للشرعية الدولية".

ونوه "بما ورد في كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون التي تُصيب جوهر المسألة"، وأشار إلى أن "إسرائيل ماضية في استهداف الاستقرار في الجنوب"، وهو توصيف يعكس واقعاً مقلقاً يستوجب تحركاً فاعلاً من المجتمع الدولي لكبح جماح هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع الأمنية".

وأهاب "بالأمم المتحدة والقوى الدولية المعنية تحمّل مسؤولياتها الكاملة في ضمان احترام القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، نُطالب بوضع حد لهذه الخروقات التي تُهدّد السلم الإقليمي وتستخف بلبنان وحقه في سيادته الكاملة على أرضه وأجوائه".