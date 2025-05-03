أكّد الوزير السابق وديع الخازن، مع إنطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجالس البلديات في جبل لبنان، أهمية هذه الاستحقاقات بوصفها محطة أساسية لترسيخ العمل الإنمائي المحلي، وقال في بيان: "مع إنطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجالس البلديات في جبل لبنان، نؤكد أهمية هذه الاستحقاقات بوصفها محطة أساسية لترسيخ العمل الإنمائي المحلي، وتعزيز دور المجالس البلدية في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتعزيز دور المجالس البلدية في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية".

ودعا "جميع الأطراف المعنية إلى التعاطي مع هذه الإنتخابات بروح المسؤولية والوعي، بعيداً من أي تجاذبات حزبية أو انقسامات سياسية، لأن الشأن البلدي هو أولاً وأخيراً شأن إنمائي يهدف إلى تحسين نوعية حياة الناس وتطوير البنى التحتية والخدمات في القرى والمدن" .

وختم الخازن: "نحن على ثقة بأن الناخبين في كافة المناطق اللبنانية يملكون من الوعي ما يكفي لتغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية، والمشاركة الفعالة في اختيار من يمثلهم بأمانة وكفاءة في المجالس البلدية المقبلة" .