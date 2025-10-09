Oct 9, 2025 1:24 PMClock
وحدة من الجيش ستقوم اليوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة زبقين - صور وفي حقل عيناتا - بنت جبيل وذلك ما بين الساعة 13.30 والساعة 16.30

