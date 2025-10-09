Oct 9, 2025 11:31 AMClock
وحدة من الجيش ستقوم اليوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيون السيمان - كسروان وذلك ما بين الساعة 11.00 والساعة 18.00

